Лайфхак для днепрян: добраться на Правый берег можно по воде. Фото и Видео

Добраться без пробок с Левого на Правый берег Днепра можно на понтоне.

Перевозки по воде организовал предприимчивый днепрянин, владелец транспортного средства. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Желающие уехать на Правый берег Днепра могут сесть на понтон возле фонтана рядом с ТРЦ "Вавилон". Поездка займет несколько минут.

Доехать на работу в Днепре можно без пробок Информатор

За проезд на понтоне придется заплатить 35 гривен. График отправлений пока не стабильный. Ожидается, что желающих будут перевозить с 7:00 до 10:00, а также после 17:00.

Время отправлений можно уточнить по телефону (067) 607-30-20.

Мужчина возит желающих на своем понтоне Информатор

Уточнить график можно по телефону Информатор

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