Курсантка из Днепра спасла жизнь члену избирательной комиссии с приступом эпилепсии

В понедельник, 26 октября, в Каменском курсантка 2-го курса факультета криминальной полиции Днепропетровского государственного университета внутренних дел оказала помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии.

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровского государственного университета внутренних дел, инцидент произошел на одном из избирательных участков города. Спасенный каменчанин участвовал в работе комиссии на выборах.

В половине восьмого утра горожанину стало плохо. 52-летний мужчина потерял сознание и в конвульсиях упал на пол прямо посреди участка. Курсантка в это время проходила мимо. Девушка не растерялась и сразу бросилась помогать.

"Вспомнила все, чему нас учили преподаватели с тактической медицины. Мне помогала женщина, одна из членов избирательной комиссии. Мы положили мужчину на сторону. Затем я попросила людей найти что-то мягкое, чтобы подложить под голову. Чтобы избежать травмирования, мы зафиксировали голову и туловище мужчины. Также я первой позвонила по номеру "103", – рассказала Ольга Бойко.

Бригада неотложной помощи приехала через 13 минут. Несколько раз мужчине становилось лучше, потом его состояние ухудшалось. Все это время курсантка была рядом, держала руки и ноги, которыми больной неконтролируемо размахивал.

По словам медиков, прибывших на вызов, у каменчанина за небольшой промежуток времени произошло несколько эпилептических припадков. После проведенной лечебной терапии мужчина еще долго не мог прийти в себя, не понимал, что с ним произошло, потерял память. Когда ему стало легче, от госпитализации отказался.

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