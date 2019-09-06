Кто виноват? В Днепре дом остался без газа на целый месяц

В Днепре на переулке Штабном люди остались без газоснабжения.

По словам очевидицы Натальи, газа нет еще с начала августа. Отключение связано с установкой счетчиков, но жители дома уже около месяца сидят без газа.

В доме нет газа Астрахань FM

Корреспонденту OBOZREVATEL Наталья рассказала, что сотрудники "Днепрогаз" в августе отключили газ для установки счетчиков в некоторых домах на переулке Штабном. Еще 8 августа один из домов остался без газоснабжения, в котором его нет по сей день.

По словам бригадира установщиков, в этом доме не установили счетчики в двух квартирах.

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Женщина расклеила объявления для этих квартир, но спустя неделю проблема не решилась. Бригадир заявил, что хозяева так и не объявлялись.

Как выяснилось, в одной из этих квартир никто не живет, а в другой – причина отсутствия хозяев неизвестна.

Жители дома возмущены тем, что из-за двух квартир они остались без газа. Люди обратились в приемную кампании "Днепрогаз", где им ответили, что пока всем не установят счетчики - газа не будет.

"Я говорю: а если хозяева вообще не объявятся, они сказали - "значит не включим. Вы не первые и не последние". Жаловаться на "Днепрогаз" некуда, кроме к ним же. Сроков включения нет. Кто должен искать этих соседей? Страдают невинные жильцы!", – рассказала Наталья.

OBOZREVATEL обратился к юристу, чтобы выяснить - законны ли такие действия со стороны кампании:

"Конечно это незаконно. Пострадавшим жильцам нужно обратиться в "Днепрогаз" с коллективным заявлением, чтобы четко выяснить причину отключения", – рассказал юрист Михаил Яценко.

Он отметил, что, согласно Закону Украины "О правилах предоставления населению услуг по газоснабжению", на восстановление газа дается срок два дня:

"В первую очередь, жильцам следует проявить активность и пройтись по стояку, чтобы собрать информацию и предъявить ее в "Днепрогаз"", – добавил юрист.

Если от предприятия не будет никаких действий, то следует обратиться с заявлением в НКРЭКУ:

"После этого на комиссии рассматривается заявление, и "Днепрогаз" обязан подключить газоснабжение. Кроме этого, предприятию грозит штраф, размер которого устанавливает НКРЭКУ", – рассказал Михаил Яценко.

В пресс-службе АО "Днепрогаз" OBOZREVATEL прокомментировали ситуацию:

"В период с 5 по 16 августа в жилом доме по пер. Штабному, 6 были запланированы работы по установке индивидуальных счетчиков газа. Согласно законодательству, владельцы квартир обязаны обеспечить беспрепятственный доступ работникам газовой компании для выполнения регламентных работ. Основная проблема в процессе работы - непредоставление жильцами доступа в газифицированные квартиры. Поэтому именно отсутствие доступа в некоторые квартиры затрудняет своевременное возобновление газоснабжения по отключенным стоякам", – рассказали в кампании

Кроме этого, в "Днепрогаз" назвали несколько причин, по которым нет возможности возобновить подачу газа:

подъезд № 2, квартира № 38 – нет доступа для визуального осмотра газовых приборов;

подъезд № 3, квартира № 102 – самовольное вмешательство в систему газоснабжения;

подъезды №№ 8,9 – продолжаются работы по установке индивидуальных счетчиков.

Также в кампании рассказали, когда жильцам дома подключат газоснабжение:

"Возобновление подачи газа в полном объеме будет выполнено после завершения монтажных работ по установке приборов учета газа и предоставления доступа в вышеуказанные квартиры", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже осенью перестанут снижаться тарифы на газ. А если евро подорожает, возможно, будет незначительное повышение стоимости до 10%.

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