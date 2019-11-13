Крупный район Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре, 14 ноября, в одном из районов не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Наша Газета

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ж/м Сокол-1;

ул. Неделина 1;

б-р Славы 28б, 30, 32а, 32к;

ул. Камская 64;

ул. Космонавта Комарова 1;

ул. Лабораторная №2-18;

ул. Лешко-Попеля №2-12, 7А, 11,11в/2;

проспект Гагарина №71-91;

ул. Академика Баха №1, 2-10;

ул. Белгородская;

ул. Севастопольская №34-48, 23-27.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковске предупредили о масштабном отключении воды для проведения аварийных работ и подготовки водопровода к работе в осенне-зимний период.

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