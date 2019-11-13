Крупный район Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре, 14 ноября, в одном из районов не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Наша Газета
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ж/м Сокол-1;
ул. Неделина 1;
б-р Славы 28б, 30, 32а, 32к;
ул. Камская 64;
ул. Космонавта Комарова 1;
ул. Лабораторная №2-18;
ул. Лешко-Попеля №2-12, 7А, 11,11в/2;
проспект Гагарина №71-91;
ул. Академика Баха №1, 2-10;
ул. Белгородская;
ул. Севастопольская №34-48, 23-27.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковске предупредили о масштабном отключении воды для проведения аварийных работ и подготовки водопровода к работе в осенне-зимний период.
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