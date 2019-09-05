Кривой Рог зальют дожди: прогноз погоды на 5 и 6 сентября

В Кривом Роге Днепропетровской области погода значительно ухудшится.

Так, на территории ожидаются дожди с грозами, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода СВІДОК.info

В четверг, 5 сентября, синоптики прогнозируют пасмурный день. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов, а днем поднимется до 25-27 градусов.

В пятницу, 6 сентября, небо ненадолго станет ясным, но ближе к вечеру вновь будет пасмурно. Ночью и утром синоптики прогнозируют дождь с грозой. Середина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, а днем - 27-29 градусов.

Погода на карте

Погода на карте

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 сентября погоду на большей части территории будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса.

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