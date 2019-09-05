Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Кривой Рог зальют дожди: прогноз погоды на 5 и 6 сентября

251 Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области погода значительно ухудшится.

Так, на территории ожидаются дожди с грозами, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Новости
Похолодание и дожди: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода

Погода

СВІДОК.info

В четверг, 5 сентября, синоптики прогнозируют пасмурный день. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов, а днем поднимется до 25-27 градусов.

В пятницу, 6 сентября, небо ненадолго станет ясным, но ближе к вечеру вновь будет пасмурно. Ночью и утром синоптики прогнозируют дождь с грозой. Середина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, а днем - 27-29 градусов.

Новости
Когда в Украину вернется тепло: названы даты
Погода на карте

Погода на карте

Погода на карте

Погода на карте

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 сентября погоду на большей части территории будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Кривой Рог
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel