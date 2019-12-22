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22 декабря • обновлено в 15:42
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София Ковнир

Корпоратив удался: в Днепре полуобнаженный мужчина бродил по улице. Фото

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В Днепре рано утром 21 декабря на проспекте Слобожанском обнаружили полуобнаженного мужчину.

Как оказалось, он ушел домой после корпоратива в нижнем белье, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре полуобнаженный мужчина бродил по улице

В Днепре полуобнаженный мужчина бродил по улице

Так, иногда патрульным приходится сталкиваться с довольно странными ситуациями. Особенно часто такие ситуации случаются с людьми в нетрезвом состоянии.

Рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанский ходит полуобнаженный человек.

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Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили мужчину, который ходил по улице только в нижнем белье.

Днепрянин рассказал, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может.

Полуобнаженный мужчина

Полуобнаженный мужчина

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.

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Отметим, что мужчина не стал жертвой преступления, его жизни и здоровью угрозы нет.

Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, неадекватный голый мужчина бегал по Днепру и бросался на людей и автомобили.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
мужчина
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