Коронавирусом в Днепре заразилось почти 400 человек: карта распространения COVID-19
По состоянию на 27 мая в Днепре официально зарегистрировано 393 случая заболевания коронавирусом, 164 человека выздоровели.
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Еще пять пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.
Три человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания был получен 171 отрицательный ответ от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.
Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 1161 выездов – осмотрели 3945 человек, у 288 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 57 человек.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 27 мая, в Украине официально зафиксировали 321 новый случай заражения COVID-19, что меньше показателя за 26 мая – 339.