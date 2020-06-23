Коронавирусом в Днепре заразилось около 500 человек: карта распространения COVID-19

Алина Рашевская Жизнь города 08:42, 23.06.2020

По состоянию на утро 23 июня в Днепре коронавирусом заразились 488 человек.

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За последние сутки новые случаи COVID-19 не были зафиксированы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент на лечении находятся 122 человека. 43 пациента получают его стационарно.

Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 366 жителям Днепра. 11 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально подтверждены 38 074 случая коронавирусной инфекции. Из них 833 были обнаружены за прошедшие сутки.

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