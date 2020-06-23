Коронавирусом в Днепре заразилось около 500 человек: карта распространения COVID-19
Коронавирус в Днепре
По состоянию на утро 23 июня в Днепре коронавирусом заразились 488 человек.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
За последние сутки новые случаи COVID-19 не были зафиксированы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
На данный момент на лечении находятся 122 человека. 43 пациента получают его стационарно.
Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 366 жителям Днепра. 11 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально подтверждены 38 074 случая коронавирусной инфекции. Из них 833 были обнаружены за прошедшие сутки.
Поделиться в Facebook