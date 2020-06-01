Коронавирусом в Днепре заразилось более 400 человек: карта распространения COVID-19

София Ковнир Жизнь города 09:29, 1.06.2020 Обновлено: 09:29, 1.06.2020

По состоянию на утро 1 июня в Днепре официально зарегистрировано 412 случаев заболевания коронавирусом, 217 человек выздоровели.

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Еще семь пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета Днепра.

Коронавирус в Днепре
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На данный момент на лечении находятся 186 человек. В тяжелом состоянии находятся шесть человек, из них пять под аппаратом искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано девять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы, которые находятся в группе риска (старше 60 лет), не могут с 1 июня выходить на работу из-за карантинных ограничений. Однако он назвал категориии, для которых сделают исключение.

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