Коронавирусом в Днепре заразилось более 400 человек: карта распространения COVID-19

По состоянию на 29 мая в Днепре официально зарегистрировано 412 случая заболевания коронавирусом, 217 человека выздоровели.

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Еще семь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 180 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 1212 выездов – осмотрели 4158 человек, у 306 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 46 человек.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы, которые находятся в группе риска (старше 60 лет), не могут с 1 июня выходить на работу из-за карантинных ограничений. Однако он назвал категориии, для которых сделают исключение.

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