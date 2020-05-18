Коронавирусом в Днепре заразилось более 300 человек: карта распространения COVID-19
По состоянию на 18 мая в Днепре официально зарегистрировано 338 случаев заболевания коронавирусом, 88 человек выздоровели.
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Еще 11 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.
Два человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 166 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.
Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 878 выездов – осмотрели 2905 человек, у 254 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 26 человек.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Однако, в восьми областях эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.