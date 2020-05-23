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23 мая • обновлено в 11:38
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Игорь Кравченко

Коронавирусом в Днепре заразилось 364 человек: карта распространения COVID-19

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По состоянию на 23 мая в Днепре официально зарегистрировано 364 случаев заболевания коронавирусом, 123 человека выздоровели.

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Еще 12 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета Днепра.

На данный момент на лечении находятся 241 человек. В тяжелом состоянии находятся шесть человек, из них четыре находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в Днепре зафиксировано шесть летальных случаев.

По данным Министерства здравоохранения Украины всего в Днепропетровской области по состоянию на 23 мая зафиксировано 865 случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина торговал спецпропусками для транспорта через Instagram. Он имел доступ к бланкам официальной отчетности, что позволило наладить изготовление и продажу через Интернет специальных билетов.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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