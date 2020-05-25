Коронавирусом в Днепре заразилось 364 человека: карта распространения COVID-19

По состоянию на 25 мая в Днепре официально зарегистрировано 364 случая заболевания коронавирусом, 123 человека выздоровели.

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Еще 13 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания был получен 171 отрицательный ответ от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 1102 выездов – осмотрели 3770 человек, у 269 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 53 человека.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что Минздрав внес Днепропетровскую область в перечень регионов, где не разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина.