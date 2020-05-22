Коронавирусом в Днепре заразилось 359 человек: карта распространения COVID-19

По состоянию на 18 мая в Днепре официально зарегистрировано 359 случаев заболевания коронавирусом, 117 человек выздоровели.

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Еще 17 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 168 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 1051 выездов – осмотрели 3643 человек, у 266 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 26 человек.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

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