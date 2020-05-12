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12 мая • обновлено в 15:05
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Карина Бондаренко
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Коронавирусом в Днепре заразилось более 250 человек: карта распространения COVID-19

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По состоянию на 12 мая в Днепре официально зафиксировано 258 случаев заражения коронавирусом, 48 из этих людей выздоровели.

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Шестнадцать пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 2 Жанна Нефедова, передает пресс-служба городского совета.

Статистика коронавируса в Днепре

Статистика коронавируса в Днепре

Два человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Всего с начала распространения заболевания было получено 153 отрицательных ответа от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

Кроме того, мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня совершили 675 выездов, во время которых осмотрели 2 324 человека, у 201 из них обнаружили COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в государстве позволяет говорить о последующих этапах смягчения карантина.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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