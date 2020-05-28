Коронавирусом в Днепре заболело около 400 человек: где можно заразиться. Карта

По состоянию на 28 мая в Днепре официально зарегистрировано 393 случая заболевания коронавирусом, 164 человека выздоровели.

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Еще шесть пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 179 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 1187 выездов – осмотрели 4031 человек, у 293 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 76 человек.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса COVID-19. Из них – 477 за последние сутки. С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 669 людей(+11 за сутки),выздоровело – 8 439(+444).

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