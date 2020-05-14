Коронавирусом в Днепре заболело около 300 человек: свежая статистика. Карта

По состоянию на 14 мая в Днепре официально зарегистрировано 290 случаев заболевания коронавирусом, 53 человека выздоровели.

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Еще 12 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Два человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 158 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

Коронавирус в Днепре 34 Канал

Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 749 выездов – осмотрели 2642 человек, у 227 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 86 человек.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов сообщил, что в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших.

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