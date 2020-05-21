Коронавирусом в Днепре заболело более 350 человек: где можно заразиться. Карта

По состоянию на 21 мая в городе официально зафиксировано всего 354 случая заболевания коронавирусом, 112 из этих людей выздоровели.

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Еще 16 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Статистика коронавируса в Днепре

Четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания в 21-й инфекционной больнице было получено 168 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 63 человека.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ривненской области зафиксирован самый высокий в Украине скачок статистики заболеваемости COVID-19 за сутки: с 29 до 70 случаев.