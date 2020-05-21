Главная Новости
21 мая • обновлено в 12:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

Коронавирусом в Днепре заболело более 350 человек: где можно заразиться. Карта

1.2т
Читать материал на украинском

По состоянию на 21 мая в городе официально зафиксировано всего 354 случая заболевания коронавирусом, 112 из этих людей выздоровели.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Еще 16 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Статистика коронавируса в Днепре

Статистика коронавируса в Днепре

Четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания в 21-й инфекционной больнице было получено 168 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 63 человека.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ривненской области зафиксирован самый высокий в Украине скачок статистики заболеваемости COVID-19 за сутки: с 29 до 70 случаев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги