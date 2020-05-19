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19 мая • обновлено в 15:10
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Карина Бондаренко
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Коронавирусом в Днепре заболели почти 350 человек: где можно заразиться. Карта

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По состоянию на 19 мая в городе официально зафиксировано всего 346 случаев заболевания коронавирусом, 91 из этих людей выздоровели.

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Еще 12 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

Четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания в 21-й инфекционной больнице было получено 166 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 87 человек.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области впервые не зафиксировали новые случаи COVID-19

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

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