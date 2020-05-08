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8 мая • обновлено в 13:17
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Карина Бондаренко
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Коронавирусом в Днепре заболели уже 222 человека: где можно заразиться. Карта

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По состоянию на 8 мая в городе официально зафиксировано всего 222 случая заболевания коронавирусом, 44 из этих людей выздоровели.

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Еще 12 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирусом в Днепре заболели уже 222 человека: где можно заразиться. Карта

РБК-Украина

Один человек до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания в 21-й инфекционной больнице было получено 150 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 89 человек.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре начнут сбор плазмы крови для производства инновационного лекарства от коронавируса COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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