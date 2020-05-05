Коронавирусом в Днепре заболели 150 человек: свежая статистика

По состоянию на 5 мая в городе официально зафиксировано всего 150 случаев заболевания коронавирусом, 37 из этих людей выздоровели.

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Еще семь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре РБК

Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания в 21-й инфекционной больнице было получено 146 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 129 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране скорее всего продлят после 22 мая, но введут новые послабления.

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