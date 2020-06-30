Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 30 июня в Днепре официально зарегистрировано 517 случаев заболевания коронавирусом, 389 человек выздоровели.

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Еще семь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

На данный момент на лечении находятся 128 человек. Четыре человека – в тяжелом состоянии. Всего с начала распространения заболевания было получено 215 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил насморк, чихание, тошноту и диарею в список симптомов коронавируса. Теперь в списке американского Центра насчитывается 12 признаков, которые могут свидетельствовать об инфицировании.