Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 26 июня в Днепре официально зарегистрировано 502 случая заболевания коронавирусом, 384 человека выздоровели.

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Еще восемь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

На данный момент на лечении находятся 118 человек. Два человека – в тяжелом состоянии. Всего с начала распространения заболевания было получено 212 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Украина попала в список из 11 стран-"рекордсменов" по количеству заболеваний COVID-19 за последнее время. Всего зафиксированы вспышки в 54 странах Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.