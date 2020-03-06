Коронавирус в Украине заподозрили у целой семьи

В четверг, 5 марта, в Апостолово Днепропетровской области у целой семьи с симптомами ОРВИ заподозрили коронавирус после возвращения отца из Италии, где бушует заболевание.

Во время осмотра врача у беременной женщины и троих детей диагностировали лихорадку и кашель. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на директора Апостоловского центра первичной медико-санитарной помощи.

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После проведенного теста на коронавирус ни у кого из членов семьи болезнь не выявили, отметили на сайте Днепропетровской областной администрации.

"Коронавирус имеет определенные симптомы. Ни у одного из членов семьи их не обнаружили. Зато был незначительный насморк, без других признаков болезни. Сейчас мужчина, его мать, жена и трое детей чувствуют себя хорошо. Семейный врач констатировал в семье признаки легкой респираторной инфекции", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, еще одну пациентку с высокой температурой и головной болью госпитализировали в инфекционное отделение облбольницы Черновцов. Ее проверят на инфицирование коронавирусом, поскольку женщина контактировала с госпитализированным лицом.

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