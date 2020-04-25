Коронавирус в Днепре: выявлены новые случаи заражения

София Ковнир Жизнь города 11:42, 25.04.2020

По состоянию на 25 апреля в Днепре официально подтверждено 73 случая коронавирусной инфекции, одиннадцать из этих людей выздоровели.

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Восемь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

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Кроме того, с начала распространения заболевания было получено 128 отрицательных ответов от систем ПЦР.

На данный момент на лечении находятся 61 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на субботу, 25 апреля, в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки выявлено 478 новых случаев.

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