Главная Новости
25 апреля • обновлено в 12:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир
Все статьи автора

Коронавирус в Днепре: выявлены новые случаи заражения

324
Читать материал на украинском

По состоянию на 25 апреля в Днепре официально подтверждено 73 случая коронавирусной инфекции, одиннадцать из этих людей выздоровели.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Восемь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Коронавирус

Коронавирус

ОНТ

Кроме того, с начала распространения заболевания было получено 128 отрицательных ответов от систем ПЦР.

На данный момент на лечении находятся 61 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на субботу, 25 апреля, в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки выявлено 478 новых случаев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
София Ковнир
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги