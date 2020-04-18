Коронавирус в Днепре: выявлены новые случаи заражения

Игорь Кравченко Жизнь города 10:21, 18.04.2020 Обновлено: 10:32, 18.04.2020

По состоянию на утро 18 апреля в Днепре количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло с 24 до 26.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Шесть человек уже выздоровели. Еще пять человек с подозрением на COVID-19 ожидают результаты исследований, 19 человек находятся на лечении. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Отрицательные результаты анализов на выявление коронавируса за все время исследований получили 113 человек.

В Днепре выявлены новые случаи заражения
pravda.com.ua

По данным Министерства здравоохранения Украины в Днепропетровской области по состоянию на утро 18 апреля всего зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре коронавирус подозревают у шести человек. Всего с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 117 человек.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Под Тернополем загорелся заповедник: первые подробности и фото

В "ЛНР" захотели переименовать Луганск: как назвали

Выросла смена "Гиви": в сеть попали фото молодого пополнения "ДНР"

"Лечит в считанные дни": в США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19

Россия готовила террористов "ДНР" с 2008 года: в сети всплыли доказательства