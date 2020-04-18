Коронавирус в Днепре: выявлены новые случаи заражения

По состоянию на утро 18 апреля в Днепре количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло с 24 до 26.

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Шесть человек уже выздоровели. Еще пять человек с подозрением на COVID-19 ожидают результаты исследований, 19 человек находятся на лечении. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Отрицательные результаты анализов на выявление коронавируса за все время исследований получили 113 человек.

В Днепре выявлены новые случаи заражения pravda.com.ua

По данным Министерства здравоохранения Украины в Днепропетровской области по состоянию на утро 18 апреля всего зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре коронавирус подозревают у шести человек. Всего с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 117 человек.

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