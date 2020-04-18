Главная Новости
18 апреля • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Игорь Кравченко

Коронавирус в Днепре: выявлены новые случаи заражения

470
Читать материал на украинском

По состоянию на утро 18 апреля в Днепре количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло с 24 до 26.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Шесть человек уже выздоровели. Еще пять человек с подозрением на COVID-19 ожидают результаты исследований, 19 человек находятся на лечении. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Отрицательные результаты анализов на выявление коронавируса за все время исследований получили 113 человек.

В Днепре выявлены новые случаи заражения

В Днепре выявлены новые случаи заражения

pravda.com.ua

По данным Министерства здравоохранения Украины в Днепропетровской области по состоянию на утро 18 апреля всего зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре коронавирус подозревают у шести человек. Всего с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 117 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги