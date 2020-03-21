Коронавирус в Днепре: в городе провели дезинфекцию улиц. Видео

В Днепре с целью предотвращения распространения коронавируса, провели дезинфекцию улиц.

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Как сказано в сюжете "ТСН", в ночь с 20 на 21 марта пожарно-спасательной техникой ГУ ГСЧС Украины в области распылили специальный дезинфицирующий раствор на главных улицах города, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, Слобожанском и проспекте Свободы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В частности, обрабатывались места массового пребывания людей, остановки общественного транспорта и тротуары оживленных улиц. Мероприятия проводились в позднее время суток, чтобы не создавать неудобства для людей.

В Днепре провели дезинфекцию улиц из-за коронавируса

Для дезинфекции улиц использовалась дезинфекционная смесь на основе порошка СФ-2У и воды, который является безопасным для людей и животных.

Как писал OBOZREVATEL ранее, полиция и медики пытаются установить людей, которые могли заразиться коронавирусом от супругов на Днепропетровщине. Пара украинцев ехала на поезде, а затем в такси.

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