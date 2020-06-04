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4 июня • обновлено в 23:06
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В Днепре пересмотрят статистику по COVID-19: пациентов не снимали с учета

1.8т
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Статистику по COVID-19 в Днепропетровской области пересмотрят, поскольку в базе данных местной лаборатории выявлено более 250 человек с положительными тестами, часть из которых выздоровела или не болела вообще.

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Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета. Отмечается, что после скандала с тестами глава лабораторного центра был уволен. На его место назначили Романа Чуба.

"По информации межведомственной коммуникационной группы, созданной при областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса в первые дни работы нового главы лаборатории, в базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета", – сказано в сообщении.

Расследование инцидента продолжается. Предполагается, что в лабораторном центре намеренно не снимали с учета пациентов, чтобы делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице.

Статистику обещают пересмотреть в ближайшее время. Предполагается, что количество пациентов, которые выздоровели, значительно увеличится.

Статистику по COVID-19 в Днепре пересмотрят

Статистику по COVID-19 в Днепре пересмотрят

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее из-за подозрений в недостоверности и искажении результатов тестирования на коронавирус в Днепре был уволен глава областного лабораторного центра Александр Штепа.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Днепр
Теги
скандалы болезнь вирус инфекция
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