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19 марта • обновлено в 13:17
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Алина Рашевская

Коронавирус в Днепре: стало известно, у скольких людей подозрение на опасную болезнь

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В инфекционной больнице Днепра по состоянию на утро 19 марта находятся девять человек с подозрением на коронавирус.

Они прошли тщательное обследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Официально зарегистрированных случаев заражения инфекцией в городе пока нет, сообщили в пресс-службе мэрии Днепра.

За прошлые сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа за медицинской помощью обратились 754 человека. Это на 100 человек меньше, чем позавчера.

В Днепре коронавирус подозревают у 9 человек

В Днепре коронавирус подозревают у 9 человек

Цензор.НЕТ

"На улицах города и в транспорте действительно меньше людей. Это значит, что жители слышат нас и остаются дома. Спасибо и тем горожанам, которые находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Паника, страх и стрессы не друзья пациентам. Особенно вам. Не забывайте ежедневно проводить контроль: измерять давление, уровень сахара в крови и тому подобное. А также принимать постоянные лекарства", – обратилась директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова с 18 марта переходит на карантинный режим работы. Плановая госпитализация, прием пациентов, а также хирургические вмешательства временно прекращаются. Консультации специалистов будут осуществляться дистанционно.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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