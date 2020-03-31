Коронавирус в Днепре подозревают у 11 человек: свежая статистика

За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 535 человек.

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По состоянию на 31 марта в городе остается 5 официально зафиксированных случаев коронавируса, один из этих больных выздоровел, сообщили в пресс-службе городского совета.

11 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования.

Коронавирус 34 Канал

"Вчера добавились люди, которые будут находиться под медицинским сопровождением. Они вернулись из других стран. Медицинские работники, общаясь с ними по телефону, фиксировали, что многие еще не выбрали семейного врача. Несмотря на карантин это можно сделать, связавшись с ним по телефону или через регистратуру амбулатории и заключить декларацию онлайн или с помощью средств коммуникации. Это займет всего 5 минут!" – отметила медицинская директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.

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