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4 апреля • обновлено в 10:43
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Игорь Кравченко

Коронавирус в Днепре подозревают еще у 10 человек: свежая статистика

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По состоянию на утро 4 апреля коронавирус в Днепре подозревают у 10 человек.

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Официально зафиксировано всего восемь случаев заражения, сообщили OBOZREVATEL в Департаменте здравоохранения городского совета Днепра.

Еще 10 человек ожидают результатов исследования. Три человека уже выздоровело. У 59 человек анализ на COVID-19 дал отрицательный результат.

Зафиксированы новые случаи заражения

Зафиксированы новые случаи заражения

pravda.com.ua

По данным Днепропетровского областного совета по состоянию на 3 апреля в области было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом – в Днепре и в Кривом Роге. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по області – 14.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге коронавирус выявили у 5-летнего ребенка.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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