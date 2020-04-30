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30 апреля • обновлено в 13:43
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Карина Бондаренко
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Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

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По состоянию на 30 апреля в Днепре официально зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, девятнадцать из этих людей выздоровели.

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Девять пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре: свежая статистика

Коронавирус в Днепре: свежая статистика

"Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь имеем 135 отрицательных ответов от систем ПЦР именно в 21-й инфекционной больнице", – отметила Сальник.

Также она рассказала о том, что в городе с третьего апреля работают мобильные бригады, которые обследуют людей дома. Всего за этот период медики провели 403 выезда, во время которых осмотрели 1 376 человек, у 70 из них обнаружили COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине получается избежать пика коронавируса. Он также рассказал, что восстановление работы предприятий торговли, а также парикмахерских в Украине планируется после 11 мая.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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