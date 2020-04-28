Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 28 апреля в Днепре официально зафиксировано 86 подтвержденных случаев коронавируса, двенадцать из этих людей выздоровели.

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Девять пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга 28 апреля директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

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Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания от систем ПЦР получено 132 отрицательных ответа. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 135 человек.

Также она сообщила о том, что в городе с третьего апреля работают мобильные бригады, которые обследуют людей дома. Всего за этот период медики провели 350 выездов, во время которых осмотрели 956 человек, у 57 из них обнаружили положительные результаты.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области зафиксировали восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.