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28 апреля • обновлено в 12:33
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Карина Бондаренко
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Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

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По состоянию на 28 апреля в Днепре официально зафиксировано 86 подтвержденных случаев коронавируса, двенадцать из этих людей выздоровели.

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Девять пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга 28 апреля директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

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Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания от систем ПЦР получено 132 отрицательных ответа. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 135 человек.

Также она сообщила о том, что в городе с третьего апреля работают мобильные бригады, которые обследуют людей дома. Всего за этот период медики провели 350 выездов, во время которых осмотрели 956 человек, у 57 из них обнаружили положительные результаты.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области зафиксировали восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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