Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

В Днепре по состоянию на 24 апреля официально подтверждено 57 случаев коронавирусной инфекции, десять человек выздоровели.

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Четырнадцать пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга 24 апреля директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

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Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 104 человека.

С начала распространения заболевания было получено 122 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.