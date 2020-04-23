Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 23 апреля в Днепре официально подтверждено 55 случаев коронавирусной инфекции, восемь из этих людей выздоровели.

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Тринадцать пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга 23 апреля директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 126 человек.

С начала распространения заболевания было получено 118 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет (две девушки и пять парней).

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