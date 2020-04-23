Главная Новости
23 апреля • обновлено в 14:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

459
Читать материал на украинском

По состоянию на 23 апреля в Днепре официально подтверждено 55 случаев коронавирусной инфекции, восемь из этих людей выздоровели.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Тринадцать пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга 23 апреля директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус

Коронавирус

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 126 человек.

С начала распространения заболевания было получено 118 отрицательных ответов от систем ПЦР.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет (две девушки и пять парней).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги