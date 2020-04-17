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17 апреля • обновлено в 11:34
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Карина Бондаренко
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Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

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По состоянию на 17 апреля в Днепре официально подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции, шесть человек выздоровели.

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Еще шесть пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результатов обследования. Об этом сообщила во время брифинга 17 апреля директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Всего с начала вспышки заболевания было получено 110 отрицательных ответов от системы ПЦР.

Коронавирус

Коронавирус

medikom.ua

За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 117 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции. Так, общее количество инфицированных достигло 89 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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