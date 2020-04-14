Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Карина Бондаренко Жизнь города 11:42, 14.04.2020

По состоянию на 13 апреля в Днепре официально зафиксировано 19 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, пятеро из этих людей выздоровели.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во время брифинга 14 апреля медицинская директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета Днепра.

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

За минувшие сутки в Днепре за помощью к медикам с признаками ОРВИ обратилось 203 человека. Четырнадцать пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Сейчас получено 94 отрицательных ответа от систем ПЦР.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине за сутки нашли еще 11 зараженных коронавирусом.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Пожары в Чернобыльской зоне: горят села, а пожарные ночуют на улице

"Праздник у нас не отобрать!" Кернес пообещал провести "Бессмертный полк" на балконах

"Пленки Ермака": всплыла скандальная запись о наградном оружии

В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро

"Слуги" уходят на второй план: в Киеве существенно вырос рейтинг партии Порошенко