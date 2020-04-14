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14 апреля • обновлено в 12:20
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Карина Бондаренко
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Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

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По состоянию на 13 апреля в Днепре официально зафиксировано 19 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, пятеро из этих людей выздоровели.

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Об этом во время брифинга 14 апреля медицинская директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета Днепра.

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

За минувшие сутки в Днепре за помощью к медикам с признаками ОРВИ обратилось 203 человека. Четырнадцать пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Сейчас получено 94 отрицательных ответа от систем ПЦР.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине за сутки нашли еще 11 зараженных коронавирусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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