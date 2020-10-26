Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости
По состоянию на утро 26 октября в Днепре коронавирусом заразились 9 705 человек, 161 из них – за последние сутки.
На данный момент на лечении находятся 4 553 человека. 438 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Девять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Двоих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Победить болезнь удалось 5 152 жителям Днепра. 151 зараженный COVID-19 умер.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
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