Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 21 октября в Днепре коронавирусом заразились 8 776 человек, 178 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находится 4 901 человек. 360 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Восемь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 3 875 жителям Днепра. 138 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что смертность от COVID-19 в Украине превысила рекордную отметку за сутки.