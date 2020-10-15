Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости
По состоянию на утро 15 октября в Днепре коронавирусом заразились 7 405 человек, 170 из них – за последние сутки.
На данный момент на лечении находятся 4 212 человек. 447 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Пять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Двоих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Победить болезнь удалось 3 193 жителям Днепра. 109 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что COVID-19 может вызвать проявления шизофрении.