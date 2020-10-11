Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 11 октября в Днепре коронавирусом заразились 6497 человек, 225 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 3535 человек. 409 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Девять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Троих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 2956 жителям Днепра. 76 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен и не представляет опасности как ее носитель.