Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 10:00, 11.10.2020 Обновлено: 10:13, 11.10.2020

По состоянию на утро 11 октября в Днепре коронавирусом заразились 6497 человек, 225 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 3535 человек. 409 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Девять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Троих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 2956 жителям Днепра. 76 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен и не представляет опасности как ее носитель.

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