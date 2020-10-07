Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 7 октября в Днепре коронавирусом заразились 5 314 человек, 274 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 2 968 человек. 333 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шесть заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Двух из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 2 346 жителям Днепра. 67 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена Порошенко рассказала о его состоянии из-за COVID-19.