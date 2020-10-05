Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 10:19, 5.10.2020

По состоянию на утро 5 октября в Днепре коронавирусом заразились 4 773 человека, 30 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 2 552 человека. 337 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Шестерых из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 2 221 жителю Днепра. 65 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Дональд Трамп якобы знал, что болен коронавирусом еще за пару дней до того, как официально заявил об этом.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

На Донбассе умер комбат "ЛНР" "Леший". Фото

В ТКГ договорились о новых участках разведения войск и разминирования, – Ермак

Глава Нацполиции выступил за легализацию проституции

Путин на саммитах ничего не ест, а воду ему приносят отдельно, – Климкин

Свитолина феерично вышла в четвертьфинал Roland Garros