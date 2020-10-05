Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 5 октября в Днепре коронавирусом заразились 4 773 человека, 30 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 2 552 человека. 337 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Шестерых из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 2 221 жителю Днепра. 65 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Дональд Трамп якобы знал, что болен коронавирусом еще за пару дней до того, как официально заявил об этом.