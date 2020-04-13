Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 13 апреля в Днепре официально зафиксировано 18 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, пятеро из этих людей выздоровели.

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Об этом во время брифинга 13 апреля медицинская директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета Днепра

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Шесть пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Сейчас получено 93 отрицательные ответы от систем ПЦР.

"Сегодня – ровно месяц со дня, когда были введены карантинные мероприятия. Результаты показывают нам, что все не зря. Город держится. Мы имеем единичные случаи болезни, поэтому просим вас и в дальнейшем соблюдать карантин, быть в самоизоляции. Накануне и во время пасхальных праздников не создавайте скопления людей. Придерживайтесь гигиены и помните, что именно вы отвечаете за собственную безопасность и своих родных", – отметила Сальник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре подтвердили два новых случая коронавируса COVID-19.